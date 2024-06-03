Тонны зараженной черешни пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана

Так, согласно части 2 статьи 400 КоАП, нарушение законодательства РК в области карантина растений при ввозе, внутригосударственных перевозках и при реализации подкарантинной продукции, совершенное в виде ввоза на территорию РК и при внутригосударственных перевозках подкарантинной продукции, а также транспортных средств, зараженных карантинными объектами и чужеродными видами, влечет штраф: