В Челябинске пошли вниз цены на новостройки

Исследование провели специалисты «ЦИАН. Аналитики», а опубликовал его результаты «Коммерсант». По их подсчетам средняя цена предложения за один квадратный метр в челябинской новостройке сейчас составляет 135,3 тыс. руб. В сравнении с маем показатель ушел вниз на 2% или на 2700 рублей за «квадрат». Правда, сравнение с июнем 2023 года вызывает у покупателей новой жилой недвижимости некоторый пессимизм — годом ранее среднестатистическая цена квадратного метра была дешевле на 37,7 тыс. рублей.