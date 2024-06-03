Авиакомпания «Сибирь» заплатит штраф за отказ селить новосибирцев в гостиницу

Авиакомпания «Сибирь» заплатит штраф за нарушение прав пассажиров при задержке рейса в аэропорту Толмачево. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, клиенты организации ждали самолет почти сутки.
— В январе 2024 года по причине неблагоприятных метеоусловий в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина выполнение авиарейса в Казань состоялось с задержкой около 21 часа, — написали в ведомстве.
Пассажиры, уставшие ждать, обратились к авиаперевозчику с просьбой организовать им заезд в гостиницу, но компания отказала. Это послужило поводом для обращения новосибирцев в прокуратуру.
— Авиаперевозчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), — добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Гендиректору «Сибири» внесли представление об устранении всех нарушений. Также авиакомпания заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.