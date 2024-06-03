Когда начнут строить вторую нитку моста через Волгу?

По техническому заданию вторая половина моста будет включать пролёты над водой, две эстакады на правом берегу, левобережную эстакаду и трёхполосную дорогу на 228 м с въездом с улицы Землянского. Мост должен пропускать до 50 тысяч автомобилей в сутки.