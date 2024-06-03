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Когда начнут строить вторую нитку моста через Волгу?

По техзаданию 2-я половина моста будет включать пролеты над водой, две эстакады на правом берегу и левобережную эстакаду.

Итоги электронного аукциона на проектирование второй части моста через Волгу подвели в Волгограде. Теперь подрядчику предстоит за два года разработать проект будущего инженерного сооружения.

— По завершении проектирования будет рассматриваться вопрос о финансировании строительства второй части моста, — отметили в профильном ведомстве. — Ориентировочная дата строительства — до 2029 г. Стоимость разрабатываемой проектной документации — 130 млн руб.

По техническому заданию вторая половина моста будет включать пролёты над водой, две эстакады на правом берегу, левобережную эстакаду и трёхполосную дорогу на 228 м с въездом с улицы Землянского. Мост должен пропускать до 50 тысяч автомобилей в сутки.

строительство