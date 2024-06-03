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Для проблемных дома-долгостроя готовят к сдаче в Хабаровске

Квартиры там люди должны были получить ещё в 2017 году.

Источник: Минстрой Хабаровского края

Первые два дома ЖК «Начало», расположенного на улице Бондаря в Хабаровска, планируют в ближайшее время ввести в эксплуатацию. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», достроить жилой комплекс и передать квартиры дольщикам должны были ещё в сентябре 2017 года, но из-за банкротства застройщика в 2015 году объект был заморожен. За недостроенный ЖК в прошлом году взялась компания-инвестор «Юникей», рассказали в пресс-службе регионального Минстроя.

 — Главное преимущество жилого комплекса — удобное расположение в непосредственной близости от множества учебных заведений краевого центра и необходимой социальной инфраструктуры для новых жильцов, а также доступной транспортной развязкой по улице Тихоокеанской. Отмечу, что необходимость уходить от точечной застройки — одна из позиций врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Позиция нашего министерства также выражена в запуске механизмов комплексного развития территорий, которые позволяют уйти от точечной застройки, — сказал глава ведомства Алексей Дубов.

Отметим, что с 2020 года благодаря совместной работе краевых и федеральных структур, а также органов прокуратуры, в Хабаровском крае отстояли права 903 дольщиков, которые должны были получить квартиры в 59 проблемных или потенциально проблемных домах. На сегодняшний день в реестр долгостроев вписаны лишь семь объектов, из-за задержек в сдаче которых без «квадратов» числится 1596 человек.

Напомним, что в начале мая в Хабаровске официально сдали в эксплуатацию последний из трёх долгостроев ЖК «Терраса Лофт» на улице Тихоокеанской. Начали строить его ещё в 2018 году, а завершить все работы первоначально обещали в июле 2020-го. Объект был включен в предбанкротный мониторинг и вопрос его достройки взяли на контроль в краевом правительстве.

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