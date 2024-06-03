Для проблемных дома-долгостроя готовят к сдаче в Хабаровске

Первые два дома ЖК «Начало», расположенного на улице Бондаря в Хабаровска, планируют в ближайшее время ввести в эксплуатацию. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», достроить жилой комплекс и передать квартиры дольщикам должны были ещё в сентябре 2017 года, но из-за банкротства застройщика в 2015 году объект был заморожен. За недостроенный ЖК в прошлом году взялась компания-инвестор «Юникей», рассказали в пресс-службе регионального Минстроя.