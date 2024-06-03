В рейтинге по уровню благосостояния семей Челябинская область стала 27-й

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ — Югра, в конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Челябинская область оказалась на 27 месте. Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2023 году в месяц — 46 тыс. 211 рублей, с одним ребенком — 62 тыс. 824 рубля.
Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен.
Составители рейтинга поясняют, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.
Как показывают исследования, в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных необходимых трат по итогам 2023 года потенциально возможный остаток составляет 64,4 тыс. рублей.
В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2023 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после необходимых трат потенциально возможный денежный остаток составил 141,3 тыс. рублей.
На шестой и седьмой строчках рейтинга расположились Магаданская область и Республика Саха (Якутия) соответственно. По сравнению с прошлым годом Магаданская область свою позицию сохранила, а Якутия поднялась на одну строчку. В семьях Магаданской области остаток составляет 82,1 тыс. рублей, в якутских семьях — 71,6 тыс. Восьмую строчку рейтинга, поднявшись на одну позицию, занимает Ненецкий автономный округ (70,1 тыс. рублей), девятую — Чукотский автономный округ (65,8 тыс.) и десятую — Красноярский край (65,7 тыс.).
В 11 российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми со средним заработком после минимальных расходов остается менее 20 тыс. рублей, из них в трех регионах остается менее 10 тыс. рублей. Для сравнения в рейтинге по итогам 2022 года такая ситуация наблюдалась в восьми регионах.