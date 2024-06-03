В рейтинге по уровню благосостояния семей Челябинская область стала 27-й

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен.