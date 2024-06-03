Катар предоставит работникам из Узбекистана соцзащиту и покрытие расходов

Али бин Самих аль-Марри также заверил, что права иностранных работников будут надежно защищены государством. Он сообщил, что социальная защита, медицинское страхование, ежемесячные расходы, транспорт и проживание иностранных работников будут полностью покрываться работодателем. Также он рассказал о создании комиссии по защите прав женщин, работающих за рубежом.