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Катар предоставит работникам из Узбекистана соцзащиту и покрытие расходов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вопросы привлечения рабочей силы из Узбекистана в Катар обсуждались на днях на встрече министра занятости и сокращения бедности Бехзода Мусаева с катарской делегацией, возглавляемой министром труда Али бин Самихом аль-Марри, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Министр труда Катара отметил высокий спрос на иностранную рабочую силу в таких областях, как медицина, образование, информационные технологии, промышленная переработка продукции, гостиничный сервис и средства массовой информации.

Бехзод Мусаев при обсуждении предложил целенаправленную подготовку рабочей силы на основе имеющегося опыта для устранения языкового барьера.

Али бин Самих аль-Марри также заверил, что права иностранных работников будут надежно защищены государством. Он сообщил, что социальная защита, медицинское страхование, ежемесячные расходы, транспорт и проживание иностранных работников будут полностью покрываться работодателем. Также он рассказал о создании комиссии по защите прав женщин, работающих за рубежом.

экономика
занятость