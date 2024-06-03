Пермский завод пиломатериалов снизил прибыль в полтора раза

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия увеличилась на 45% и составила 2,8 млрд руб. (в 2022-м — 1,9 млрд руб.). При этом прибыль предприятия снизилась на 56% — с 406,9 до 259,4 млн руб.
По словам гендиректора «Красного Октября» Александра Суслопарова, рост выручки связан с увеличением объемов производства за счет реализации проектов развития компании. «Снижение прибыли — это результат внешнеэкономических условий и задержки выхода некоторых проектов на полную мощность», — подчеркнул господин Суслопаров.
Ранее продукция «Красного Октября» поставлялась в 30 стран. Основной объем экспорта (25% — по данным на 2020 год) приходится на Китай, страны Бенилюкса (16%), Германию (14%) и Прибалтику (8%). В прошлом году Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России. Правительство РФ, со своей стороны, также запретило вывозить из страны некоторые виды лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия», среди которых — все страны ЕС, Украина, Великобритания, Исландия, США, Канада и другие.