Qatar Airways планирует начать полеты в Бухару и Самарканд

«Пассажирские авиарейсы по маршруту Доха — Ташкент — Доха будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах типа AirbusA320. В будущем, мы рассматриваем как увеличение частоты полетов в Ташкент, так и запуск авиарейсов в Бухару и Самарканд», — добавил он.