Qatar Airways планирует начать полеты в Бухару и Самарканд

По информации Uzbekistan Airports, вчера в 13:30 в международном аэропорту Ташкента приземлился самолет катарских авиалиний.
Старший вице-президент по восточным регионам Qatar Airways Марван Колейлат отметил, что Ташкент стал новой точкой в географии маршрутной сети авиакомпании, который не только укрепит связи между Катаром и Узбекистаном, но и откроет двери для бизнеса, туризма и культурного обмена.
«Пассажирские авиарейсы по маршруту Доха — Ташкент — Доха будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах типа AirbusA320. В будущем, мы рассматриваем как увеличение частоты полетов в Ташкент, так и запуск авиарейсов в Бухару и Самарканд», — добавил он.
Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в Дохе. Авиаперевозчик выполняет рейсы по более чем 170 направлениям по всему миру. QatarAirways удостоена множества престижных наград и семь раз — звания «Лучшая авиакомпания мира» по версии Skytrax.