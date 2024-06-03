В ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении нефтедобычи

Более того, страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца сентября 2024 года, а затем сокращение на 2,2 млн баррелей в день будет постепенно прекращено на ежемесячной основе до конца сентября 2025 года для поддержания стабильности рынка. Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.