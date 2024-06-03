Новый жилой комплекс построят на екатеринбургском Эльмаше

Компания «УГМК-Застройщик» получила положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта. ЖК разместится на проспекте Космонавтов, 100. Он расположится на второй линии от проезжей части, что обеспечит жителям комфортную среду проживания. Всего на отведенном земельном участке планируется построить 40,5 ты. кв. м. жилья. Первый дом на 237 квартир застройщик введет в эксплуатацию в 2026 году, а полностью завершить проект планирует уже в 2027 году.
Архитектурную концепцию проекта разработало бюро «Архстройпроект-А», специалисты которого работали над такими знаковыми объектами как здание Законодательного собрания Свердловской области, Ельцин-Центр, деловой центр «Демидов», ЖК «Макаровский», «Нагорный». Проектировщики предложили строгую геометричную структуру зданий с фасадами в скандинавском стиле. Эстетику домам добавят панорамные окна, преимуществом которых станут визуальное расширение пространства и широкий обзор из окна на центр города и сосновый бор. Визуальную целостность фасада сохранят корзины для кондиционеров, которые еще и упростят технологию обслуживания климатической техники. Дома будут одноподъездные, в которых установлены по 4 лифта. Каждый этаж разделен на две зоны по 4−5 квартир, что создает атмосферу приватности для проживающих. Дополнительный комфорт жителям обеспечат кладовые, расположенные в подземной части жилого пространства.
В данной локации уже имеется развитая инфраструктура. В окрестностях — популярные гимназия и лицей, детские сады и спортивные секции. А в шаговой доступности находятся торгово-развлекательный центр VEER MALL, гипермаркеты, станция метро и сосновый бор.
«Настоящий комфорт — это то, что мы закладывали в идею создания данного проекта. Это наш первый проект на Эльмаше, в котором мы спроектировали двухэтажный подземный паркинг, как в ЖК “Нагорный” и “Макаровский”. Особенностями проекта станут квартиры с террасами и входом с улицы, соседский центр с плейрумом для детей и коворкингом, фитнес-зона для резидентов. Покупатели смогут воспользоваться бесплатной перепланировкой на этапе строительства. Вместе с отельным сервисом это будет способствовать формированию комьюнити жилого проекта и создаст комфортную среду для резидентов», — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Согласно стандартам девелопера, в местах общего пользования расположатся мягкая зона и детский игровой уголок, места хранения велосипедов и колясок, а также душ для домашних питомцев. При реализации проекта застройщик займется благоустройством прилегающего общественного пространства: высадит деревья, организует зоны отдыха и спортивные площадки для воркаута. Архитектурная подсветка будет реализована по аналогии с другими проектами застройщика.
Отметим, что на Эльмаше девелопером продолжается масштабное строительство жилого района «Изумрудный бор». Сегодня там возведено 10 жилых домов, еще три — в стадии строительства. Другим амбициозным проектом станет комплексное строительство в границах улиц Донбасской — Машиностроителей — проспекта Космонавтов. Здесь в течение 15 лет будет создана новая городская среда в формате Work-Life-Balance. Таким образом в одной локации будут жилые дома, пешеходные бульвары, фитнес-центры, бассейны, офисы, клиники, магазины, рестораны, образовательные учреждения, детские центры.