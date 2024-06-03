Новый жилой комплекс построят на екатеринбургском Эльмаше

«Настоящий комфорт — это то, что мы закладывали в идею создания данного проекта. Это наш первый проект на Эльмаше, в котором мы спроектировали двухэтажный подземный паркинг, как в ЖК “Нагорный” и “Макаровский”. Особенностями проекта станут квартиры с террасами и входом с улицы, соседский центр с плейрумом для детей и коворкингом, фитнес-зона для резидентов. Покупатели смогут воспользоваться бесплатной перепланировкой на этапе строительства. Вместе с отельным сервисом это будет способствовать формированию комьюнити жилого проекта и создаст комфортную среду для резидентов», — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.