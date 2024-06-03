Мэр Москвы сообщил, где в столице появятся новые трамвайные линии

Вторая линия длиной почти два километра пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистых прудов. Она свяжет отдельные сегменты трамвайной сети на востоке, в центре и на юге столицы. Маршрут соединит Сокольники, площадь трех вокзалов и Павелецкий вокзал, а пассажиру смогут добираться до нужной им остановки без пересадок.