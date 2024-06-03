В Татарстане программу капремонта домов расширили на 178 объектов

Общее количество многоквартирных домов в Татарстане, подлежащих капремонту, составляет теперь 17,6 тыс.
Данный документ предполагает реализацию программы капремонта с 2014 по 2043 год.
Программу капремонта в Татарстане расширили на 178 домов. Соответствующее постановление подписал глава правительства республики Алексей Песошин.
Общее количество многоквартирных домов в Татарстане, подлежащих капремонту, составляет теперь 17,6 тыс.
Данный документ предполагает реализацию программы капремонта с 2014 по 2043 год.