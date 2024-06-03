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В Татарстане программу капремонта домов расширили на 178 объектов

Программу капремонта в Татарстане расширили на 178 домов. Соответствующее постановление подписал глава правительства республики Алексей Песошин.

Источник: Коммерсантъ

Общее количество многоквартирных домов в Татарстане, подлежащих капремонту, составляет теперь 17,6 тыс.

Данный документ предполагает реализацию программы капремонта с 2014 по 2043 год.

недвижимость