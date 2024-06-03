Три новых авианаправления запустили из Сочи на Дальний Восток

С началом летнего сезона в аэропорту Сочи стартовали новые полетные программы. Теперь с курорта прямым рейсом можно отправиться на Дальний Восток, в города Якутск, Благовещенск и Улан-Удэ.
«Это новые направления, на которых счастливые пассажиры смогут прямыми рейсами прибывать на черноморское побережье», — уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Полететь в Якутск можно два раза в неделю — по вторникам и субботам. Отправиться Благовещенск также дважды за семь дней — по средам и субботам. Не отличается частота рейсов и в Улан-Уде, улететь в Республику Бурятию можно в четверг и воскресенье.
Ранее сообщалось, что первые пассажиры уже прилетели на курорт из Читы.