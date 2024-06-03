Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три новых авианаправления запустили из Сочи на Дальний Восток

Прямые рейсы связали Сочи с Благовещенском, Якутском и Улан-Удэ.

Источник: AP 2023

С началом летнего сезона в аэропорту Сочи стартовали новые полетные программы. Теперь с курорта прямым рейсом можно отправиться на Дальний Восток, в города Якутск, Благовещенск и Улан-Удэ.

«Это новые направления, на которых счастливые пассажиры смогут прямыми рейсами прибывать на черноморское побережье», — уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Полететь в Якутск можно два раза в неделю — по вторникам и субботам. Отправиться Благовещенск также дважды за семь дней — по средам и субботам. Не отличается частота рейсов и в Улан-Уде, улететь в Республику Бурятию можно в четверг и воскресенье.

Ранее сообщалось, что первые пассажиры уже прилетели на курорт из Читы.