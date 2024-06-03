Три новых авианаправления запустили из Сочи на Дальний Восток

Полететь в Якутск можно два раза в неделю — по вторникам и субботам. Отправиться Благовещенск также дважды за семь дней — по средам и субботам. Не отличается частота рейсов и в Улан-Уде, улететь в Республику Бурятию можно в четверг и воскресенье.