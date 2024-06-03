Польша ввела санкции против белорусского производителя соли

Как отмечает издание, в конце 2023 года с инициативой ввести санкции в отношении белорусских производителей поваренной соли выступили отраслевая некоммерческая организация «Польская соль» и польская компания Ciech. По их мнению, компании из Беларуси составляют серьезную конкуренцию польским производителям. В 2021 году на рынок ЕС поступило поваренной соли из Беларуси на 22 млн евро, в том числе в Польшу было завезено продукции на 5 млн евро. В 2022-м объемы экспорта соли из Беларуси в ЕС упали до 10 млн евро.