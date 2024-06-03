Прожиточный минимум продолжает расти в Казахстане

Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам мая ПМ вырос на 0,6% за месяц и теперь составляет 49 168 тенге в среднем по Казахстану. В теории это значит, что такой суммы должно хватить среднестатистическому казахстанцу на то, чтобы покрыть свои главные потребности: