Прожиточный минимум продолжает расти в Казахстане

Региональный прожиточный минимум на душу населения, в отличие от того показателя, который ежегодно устанавливается законом «О республиканском бюджете», определяется ежемесячно.
Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам мая ПМ вырос на 0,6% за месяц и теперь составляет 49 168 тенге в среднем по Казахстану. В теории это значит, что такой суммы должно хватить среднестатистическому казахстанцу на то, чтобы покрыть свои главные потребности:
- 55% суммы должно идти на продукты питания;
- 45% — на оплату услуг и покупки непродовольственных товаров.
При этом важно помнить, что для каждого региона определяется свой прожиточный минимум: все зависит от цен на определенный набор продуктов.
Так, например, самый высокий ПМ в мае был зафиксирован в Мангистауской области — 59 693 тенге. Следом идет Астана — 53 769 тенге, а замыкает тройку лидеров Алматы — 52 295 тенге.
В Шымкенте этот показатель составляет 49 064 тенге, а в Актюбинской области был зафиксирован самый небольшой прожиточный минимум — всего 44 020 тенге.
Также ПМ сильно зависит от возраста и пола. Например, для детей до 13 лет показатель составляет лишь 39 800 тенге. Для юношей в возрасте от 14 до 17 лет ПМ составляет 62 104 тенге, а для девушек — лишь 47 589 тенге.
У мужчин старше 18 лет прожиточный минимум в мае составил 58 387 тенге, а у женщин этой возрастной группы — 46 355 тенге. У пожилых граждан показатель заметно ниже — 45 954 тенге.