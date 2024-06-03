Сочи возглавил рейтинг самых популярных городов для отдыха в июне

Сочи возглавил список самых популярных мест в России для отдыха в первом месяце лета. На этот курорт Краснодарского края приходится 19% забронированных в стране отелей.
Российский сервис бронирования отелей проанализировал данные заявок и составил рейтинг наиболее востребованных городов для июньских отпусков. Так, на первом месте оказался Сочи, на втором — Санкт-Петербург, процент бронирований в котором составил 12%, а на третьем — Анапа (10% забронированных отелей).
При этом данные показывают, что средняя продолжительность отдыха в Сочи составляет восемь ночей, а стоимость суток проживания — 4038 рублей.
В десятку востребованных городов также вошли Москва, Геленджик, Ялта, Ейск, Кабардинка, Феодосия и Алушта.
Ранее мы писали, что в Сочи запустили три новых авианаправления с Дальнего Востока.