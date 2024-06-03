Сочи возглавил рейтинг самых популярных городов для отдыха в июне

Российский сервис бронирования отелей проанализировал данные заявок и составил рейтинг наиболее востребованных городов для июньских отпусков. Так, на первом месте оказался Сочи, на втором — Санкт-Петербург, процент бронирований в котором составил 12%, а на третьем — Анапа (10% забронированных отелей).