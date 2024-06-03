Беларусь будет поставлять в Монголию спецтехнику

«Сегодня мы определили стратегические направления двустороннего взаимодействия. И не только стратегические. Предметно обсудили конкретные экономические и кооперационные проекты», — сказал президент, его слова приводит БелТА.
В частности, Беларусь будет поставлять технику для горнодобывающей промышленности, сельхозтехнику и оборудование, а также машины для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Белорусский лидер также высказался за создание на территории этой страны совместных сборочных предприятий.
«Беларусь настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, поэтому готовы использовать в том числе механизмы льготного финансирования проектов», — добавил президент.