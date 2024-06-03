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Беларусь будет поставлять в Монголию спецтехнику

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Беларусь и Монголия договорились о поставках различной специальной техники белорусского производства, сообщил глава белорусского государства Александр Лукашенко по итогам официальных переговоров в Улан-Баторе.

Источник: Sputnik.by

«Сегодня мы определили стратегические направления двустороннего взаимодействия. И не только стратегические. Предметно обсудили конкретные экономические и кооперационные проекты», — сказал президент, его слова приводит БелТА.

В частности, Беларусь будет поставлять технику для горнодобывающей промышленности, сельхозтехнику и оборудование, а также машины для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Белорусский лидер также высказался за создание на территории этой страны совместных сборочных предприятий.

«Беларусь настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, поэтому готовы использовать в том числе механизмы льготного финансирования проектов», — добавил президент.

экономика