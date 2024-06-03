Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В июне из Нацфонда планируют продать до $450 млн

В мае для трансфертов в республиканский бюджет из НФ продали 800 млн долларов.

Источник: Kapital.kz

По итогам мая курс тенге ослаб на 1,2%, до 447,25 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 234 млн долларов до 251 млн долларов. Общий объем торгов составил 5 млрд долларов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за май составили 800 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда — 16% от общего объема торгов и не более 40 млн долларов в день.

«При проведении операций со средствами Национального фонда Нацбанк соблюдает принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает регулярные и равномерные продажи иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок», — указывается в сообщении.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в мае продолжил покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов или порядка 10% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в мае Национальный банк не проводил.

«По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июне 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов», — отметили в НБРК.

В рамках принципа транспарентности Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.

«В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», — напомнили в НБРК.

экономика
валюта