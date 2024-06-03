В июне из Нацфонда планируют продать до $450 млн

«По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июне 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов», — отметили в НБРК.