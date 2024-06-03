На Молдову обратили внимание инвесторы: частные вложения в бизнес выросли

Это первое увеличение частных инвестиций с начала кризиса на Украине, сообщил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба.
«Хотя общий показатель инвестиций немного снижается, частные инвестиции идут в явном плюсе. Молдавские компании демонстрируют признаки восстановления, это радует. Убежден, что вклад правительства здесь был решающим», — отметил вице-премьер.
Он заявил, что среди реализованных правительством действий, обусловивших увеличение инвестиций, — реформа подоходного налога, благодаря которой налогом облагается только доход, распределяемый в виде дивидендов. «Только в результате этого на счетах компаний осталось более 1,4 млрд леев ликвидности — деньги, которые были хотя бы частично инвестированы», — сказал Алайба.
Еще одно действие касается Программы «373», в рамках которой направлены инвестиции на сумму более 1,6 млрд леев. В-третьих, вице-премьер отметил усилия властей по сокращению бюрократии и цифровизации, что экономит предпринимателям более миллиарда леев в год.
«Но, конечно, решающими являются смелость, решительность и ловкость наших предпринимателей, которые, несмотря ни на что, продолжают бороться и создавать. Мы просто рядом. Мы не хлопаем в ладоши. Мы не слишком себя поздравляем. Экономика по-прежнему сталкивается с множеством вызовов. Необходимо гораздо больше инвестиций, чтобы достичь той цели роста, которая нам нужна, но этот сигнал явно положительный», — сказал чиновник.