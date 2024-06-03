На Молдову обратили внимание инвесторы: частные вложения в бизнес выросли

«Но, конечно, решающими являются смелость, решительность и ловкость наших предпринимателей, которые, несмотря ни на что, продолжают бороться и создавать. Мы просто рядом. Мы не хлопаем в ладоши. Мы не слишком себя поздравляем. Экономика по-прежнему сталкивается с множеством вызовов. Необходимо гораздо больше инвестиций, чтобы достичь той цели роста, которая нам нужна, но этот сигнал явно положительный», — сказал чиновник.