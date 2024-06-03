Нацбанк в мае продал $800 млн валюты из Нацфонда Казахстана

По предварительным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне 2024 года Нацбанк ожидает продажу из Нацфонда $350−450 млн. Покупка валюты для ЕНПФ в июне 2024 года ожидается в размере $250−350 млн, указывается в информации.