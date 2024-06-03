Нацбанк в мае продал $800 млн валюты из Нацфонда Казахстана

«Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за май составили $800 млн», — говорится в сообщении, представленном регулятором в понедельник.
Согласно информации, к концу мая курс тенге ослаб на 1,2%, до 447,25/$1. Общий объем торгов составил $5 млрд.
Для поддержания валютной доли пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на уровне 30% Нацбанк в мае купил валюту на биржевых торгах, общая сумма которой составила $500 или порядка 10% от общего объема рынка. Валютных интервенций в мае Нацбанк не проводил.
По предварительным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне 2024 года Нацбанк ожидает продажу из Нацфонда $350−450 млн. Покупка валюты для ЕНПФ в июне 2024 года ожидается в размере $250−350 млн, указывается в информации.