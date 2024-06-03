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Крым планирует заключить на ПМЭФ соглашения на 39 миллиардов рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что финальная сумма будет еще больше.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Республики Крым намерена заключить на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Уверен, что по итогам самого форума финальная сумма заключенных соглашений окажется еще больше», — добавил руководитель региона.

Аксенов отметил, что подписание каждого из этих соглашений означает для региона экономический рост и появление новых рабочих мест.

27-й Петербургский международный экономический форум состоится в городе на Неве 5—8 июня 2024 года. Тема форума: «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили более 17 тысяч человек, больше 3000 журналистов из 136 стран — Абхазии, Азербайджана, Африки, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и других.