Крым планирует заключить на ПМЭФ соглашения на 39 миллиардов рублей

27-й Петербургский международный экономический форум состоится в городе на Неве 5—8 июня 2024 года. Тема форума: «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили более 17 тысяч человек, больше 3000 журналистов из 136 стран — Абхазии, Азербайджана, Африки, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и других.