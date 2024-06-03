Крым планирует заключить на ПМЭФ соглашения на 39 миллиардов рублей

Делегация Республики Крым намерена заключить на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«Уверен, что по итогам самого форума финальная сумма заключенных соглашений окажется еще больше», — добавил руководитель региона.
Аксенов отметил, что подписание каждого из этих соглашений означает для региона экономический рост и появление новых рабочих мест.
27-й Петербургский международный экономический форум состоится в городе на Неве