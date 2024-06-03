Под Казанью возобновили строительство мусоросжигательного завода

— Оборудование, производимое китайской компанией, соответствует российским и международным требованиям экологических норм. Согласно новому контракту, ключевое оборудование будет произведено и поставлено в течение года. Мощность завода будет сохранена и составит 550 тыс. тонн отходов в год, — заявили в пресс-службе компании.