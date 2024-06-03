Что нужно для получения пенсионных выплат из ЕНПФ в Казахстане

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных видов пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста, а также назначения базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета получателям необходимо своевременно обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства. Напомним, что в 2024 году пенсию по возрасту могут получать лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста: мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 61 года. Все виды пенсионных выплат производятся со дня обращения. При этом днём обращения считается день регистрации заявления и необходимых документов в ЦОНе (при условии, если получатель достиг пенсионного возраста, в противном случае — днем обращения считается день достижения пенсионного возраста). В этой связи настоятельно рекомендуем своевременно обращаться с заявлением в ЦОН, так как это особенно важно для получения выплат из бюджета, для назначения которых требуется проверка трудового стажа по представленным получателем документам.