Киль нового грузового корабля заложили в Самаре

В Самаре прошла торжественная закладка киля нового судна, что ознаменовало старт строительства сразу трех кораблей. Строить их будут на самарском заводе «Нефтефлот».
— Самоходные сухогрузные суда проекта RSD34L строятся в рамках государственной «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта», — сообщила пресс-служба компании.
На заводе планируют построить корабли грузоподъемностью до 6000 тонн. Их можно будет использовать для транспортировки леса, зерна, угля, грузов повышенной опасности