Киль нового грузового корабля заложили в Самаре

На заводе планируют построить корабли грузоподъемностью до 6000 тонн. Их можно будет использовать для транспортировки леса, зерна, угля, грузов повышенной опасности и т. д. Корабли предназначены как для речного судоходства, так и для морского. Их нужно будет передать заказчику в ноябре 2025 года.