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Киль нового грузового корабля заложили в Самаре

В Самаре будут строить корабли для рек и морей.

Источник: Главная | Компания Нефтефлот

В Самаре прошла торжественная закладка киля нового судна, что ознаменовало старт строительства сразу трех кораблей. Строить их будут на самарском заводе «Нефтефлот».

— Самоходные сухогрузные суда проекта RSD34L строятся в рамках государственной «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта», — сообщила пресс-служба компании.

На заводе планируют построить корабли грузоподъемностью до 6000 тонн. Их можно будет использовать для транспортировки леса, зерна, угля, грузов повышенной опасности и т. д. Корабли предназначены как для речного судоходства, так и для морского. Их нужно будет передать заказчику в ноябре 2025 года.

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