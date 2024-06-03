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Магазины и офисы появятся на участке бывшей промзоны «Теплый Стан»

На участке бывшей промзоны «Теплый Стан» построят свыше 158 тысяч квадратных метров недвижимости по программе комплексного развития территорий. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Источник: Reuters

— Участок площадью 16,78 гектара на юго-западе Москвы будет преобразован в рамках программы комплексного развития территорий. По проекту здесь предусмотрено строительство общественно-деловых объектов площадью более 112 тысяч квадратных метров, — рассказал министр.

По словам Гамана, здесь появятся магазины, офисы, отделения банков, а также кафе и рестораны. Инвестор построит улично-дорожную сеть и проведет благоустройство территории. Благодаря реализации проекта в столице появится 2,8 тысячи новых рабочих мест.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проект планировки предусматривает реорганизацию коммунально-складских производственных зданий, некапитальных жилищно-коммунальных объектов и технических зон, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой неэффективно используемый участок на северо-востоке столицы также реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Участок площадью 4,19 гектара находится в Ярославском районе, там возведут современный жилой квартал, а также обустроят всю необходимую инфраструктуру.

Недавно на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад, построенные по первому заключенному в столице договору КРТ. Инвестор продолжает строить здесь жилье, бизнес-центр и еще один детский сад, создавая современный городской квартал.

недвижимость
строительство