Магазины и офисы появятся на участке бывшей промзоны «Теплый Стан»

Недавно на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад, построенные по первому заключенному в столице договору КРТ. Инвестор продолжает строить здесь жилье, бизнес-центр и еще один детский сад, создавая современный городской квартал.