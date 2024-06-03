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В июне закупочная цена на газ от «Энергокома» повысится

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В АО «Молдовагаз» сообщили, по какой цене будет закупать газ для потребителей правобережья Днестра в июне.

Источник: Sputnik.md

«В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО “Молдовагаз” и АО “Энергоком”, в июне 2024 года закупочная цена составит 32,87 евро/МВтч, что эквивалентно 349,79 евро за тысячу кубометров, или 6750,9 лея за тысячу кубометров (без НДС)», — сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в соцсетях.

Напомним, что в мае «Молдовагаз» воспользовалась торговой площадкой BRM East Energy для закупки газа на месяц. По итогам аукциона наилучшую цену предложило АО «Энергоком». В мае стоимость газа от этой госкомпании составляла 331,22 евро за тысячу кубометров.

экономика
энергетика