В июне закупочная цена на газ от «Энергокома» повысится

«В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО “Молдовагаз” и АО “Энергоком”, в июне 2024 года закупочная цена составит 32,87 евро/МВтч, что эквивалентно 349,79 евро за тысячу кубометров, или 6750,9 лея за тысячу кубометров (без НДС)», — сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в соцсетях.