Строительство небоскребов возле ростовского ипподрома одобрила экспертиза

Как сказано в документе, получено положительное заключение экспертизы на возведение жилого комплекса по адресу: проспект Кировский, 89. Строительство ведет компания «МСК-Союз».
На сайте застройщика сообщается, что по указанному адресу ведется сооружение жилого комплекса небоскребов. Всего планируется возвести пять домов переменной этажности — от 17 до 32 этажей. Сдача намечена на второй квартал 2025 года.
Аналогичные проекты реализуются и в других районах донской столицы. Например, на Привокзальной площади идет строительство 27-этажного жилого дома.