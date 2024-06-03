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Строительство небоскребов возле ростовского ипподрома одобрила экспертиза

Ростовская область, 3 июня 2024. DON24.RU. Экспертиза согласовала проект строительства жилого комплекса повышенной этажности неподалеку от ростовского ипподрома. Об этом информирует сайт ЕГРЗ.

Как сказано в документе, получено положительное заключение экспертизы на возведение жилого комплекса по адресу: проспект Кировский, 89. Строительство ведет компания «МСК-Союз».

На сайте застройщика сообщается, что по указанному адресу ведется сооружение жилого комплекса небоскребов. Всего планируется возвести пять домов переменной этажности — от 17 до 32 этажей. Сдача намечена на второй квартал 2025 года.

Аналогичные проекты реализуются и в других районах донской столицы. Например, на Привокзальной площади идет строительство 27-этажного жилого дома.

строительство