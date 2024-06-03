В Молдавии железнодорожники до сих пор не получили зарплату за март

В феврале этого года работники предприятия начали забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату.
«Есть еще задержки по зарплатам. По последним данным, которые у меня есть, за февраль месяц зарплата выплачена практически полностью и должны перейти к выплате за март», — заявил Спыну журналистам.
Он считает, что у предприятия есть шанс стать прибыльным, но для этого нужно приложить немало усилий. «Железная дорога должна пройти процесс реструктуризации. В той формуле, которая существует на данный момент, она не может существовать долго», — пояснил министр.
Предприятие «Железная дорога Молдовы» за последние годы оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах предприятия на юге республики прошли серьезные забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. Ситуация изменилась в 2022 году, когда между Украиной и странами Европейского союза стало возрастать транзитное движение грузов через Молдавию. Власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота.