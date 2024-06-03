В Копейске продолжается ремонт дорог

Светлана Владимировна отметила, что необходимо провести работы по ямочному ремонту и отсыпке дорожного покрытия пока позволяют погодные условия. Заместитель главы по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов сообщил, что в текущем году планируется выполнить ямочный ремонт на площади 18 тысяч квадратных метров, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.