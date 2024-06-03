В Копейске продолжается ремонт дорог

Светлана Владимировна отметила, что необходимо провести работы по ямочному ремонту и отсыпке дорожного покрытия пока позволяют погодные условия. Заместитель главы по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов сообщил, что в текущем году планируется выполнить ямочный ремонт на площади 18 тысяч квадратных метров, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.
В прошлом году в Копейске было выполнено 12 тысяч квадратных метров ямочного ремонта.
На сегодняшний день уже выполнено около 16 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Работы проведены на улицах: Калинина, Гольца, Ильича, кольце РМЗ, Кирова и Кемеровской.
В настоящее время дорожные работы продолжаются. Они ведутся в посёлке Старокамышинск, после чего переместятся в посёлки Октябрьский, Заозерный и Синеглазово.
Светлана Владимировна отметила, что жители просят изменить места отсыпки и грейдирования. В связи с этим она обратилась к начальникам территориальных отделов с просьбой контролировать эту работу.
«Ставим задачу уделить первоочередное внимание тем улицам частного сектора, где необходимо провести отсыпку или грейдирование. Чтобы эта работа была выполнена там, где это наиболее необходимо», — сказала Светлана Логанова.