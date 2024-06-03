Продукты, товары и услуги ЖКХ: что продолжает дорожать в Казахстане

В Казахстане замедлился рост цен на товары и услуги. Согласно данным Бюро национальной статистики, месячная инфляция по итогам мая составила 0,4%.
Самое сильное подорожание было зафиксировано в сфере платных услуг — сразу плюс 1%. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,5%, а вот продукты питания, впервые за долгое время, показали снижение цен, правда только на 0,2%.
Что сильнее всего выросло в цене
В годовом разрезе сильнее всего подорожали платные услуги — сразу на 13,9%. Особенно сильно выросли тарифы на коммунальные услуги:
- водоотведение — плюс 43,9%;
- холодная вода — плюс 35,9%;
- горячая вода — плюс 35%;
- центральное отопление — плюс 33%;
- электроэнергия — плюс 31,4%;
- вывоз мусора — плюс 31,2%.
Сфера здравоохранения подорожала на 14%, сотовая связь, а также услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания подорожали на 12,4%. Сфера отдыха и спорта подорожала на 12,1%, а ритуальные услуги — на 11,9%.
Примечательно, что и без того дорогое по меркам СНГ такси за год стало дороже еще на 11,7%. Вместе с этим цены выросли на проезд в автобусах (на 9,3%), в поездах (на 5,9%) и в междугородних автобусах (на 4%).
Как выросли цены на продукты и товары
Что касается непродовольственных товаров, то здесь цены за год выросли на 7,6%. Можно отметить сильный рост цен на легковые автомобили отечественной сборки — сразу на 13,4% за год. Примечательно, что выросли цены и на фармацевтическую продукцию — на 11,5%.
Также цены выросли на мебель и предметы домашнего обихода — на 11%, одежду и обувь — на 10,8%, товары личного пользования — на 8,9%, строительные материалы — на 6,3%, посуду — на 5,2%. А вот сжиженный газ в баллонах подорожал на 10,8%.
Среди продовольственных товаров, которые в целом подорожали на 5,5%, можно отметить сильный рост цен на морковь (плюс 18,4%), рис (плюс 17,4%), минеральную и питьевую воду (плюс 16,9%), свежие фрукты (плюс 14,8%), прохладительные напитки (плюс 13,3%), а также на алкоголь и табачную продукцию (плюс 13,1%).
Зафиксирован прирост также на натуральные соки (плюс 11,8%), свежую рыбу (плюс 11,7%), сливочное масло (плюс 11,2%) кондитерские изделия (плюс 10,9%) и на хлеб из муки высшего сорта (плюс 10,6%).
При этом за год стали дешевле репчатый лук — сразу на 42,9%, подсолнечное масло — на 24,7%, гречневая крупа — на 23,9%, белокочанная капуста — на 18,1% и сахар-песок — на 4,9%. Стоит отметить, что некоторые продукты из этого списка в последнее время сильно растут в цене.
В целом по итогам мая в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в десяти регионах. Сильнее всего цены на товары и услуги растут в Карагандинской (10,5%) и Мангистауской (10,2%) областях, а также в Астане (10,4%).
В Алматы за год цены выросли на 9%, а в Шымкенте — на 7,7%. Наименьшая инфляция была зафиксирована в Алматинской области — всего 5,6% за год.