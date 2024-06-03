Владелец «Жизньмарта» будет судиться с поставщиком из-за сальмонеллы в готовой еде

«Подчеркну, что сальмонелла была обнаружена в анализах сотрудников только двух фабрик одного владельца, одна из них — [фабрика] ИП Гумаровой Л. Ф. С этим поставщиком и всеми его юрлицами мы разорвали все отношения еще в первый день расследования и на следующей неделе будем готовить иск в суд за нарушение условий договора», — говорится в сообщении.