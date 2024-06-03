Владелец «Жизньмарта» будет судиться с поставщиком из-за сальмонеллы в готовой еде

«Подчеркну, что сальмонелла была обнаружена в анализах сотрудников только двух фабрик одного владельца, одна из них — [фабрика] ИП Гумаровой Л. Ф. С этим поставщиком и всеми его юрлицами мы разорвали все отношения еще в первый день расследования и на следующей неделе будем готовить иск в суд за нарушение условий договора», — говорится в сообщении.
Кроме того, Зайченко добавил, что у «Жизньмарта» есть список всех нарушений по каждый проверенной Роспотребнадзором фабрике. «По данным санинспекторов, среди них — сколы на плитке, уборочный инвентарь в административных помещениях, облупившаяся краска, крошки на полу, отсутствие крышки на мусорном ведре», — пояснил он.
Напомним, что, по официальным данным прокуратуры и Роспотребнадзора, с 16 мая в городские больницы за медицинской помощью обратилось не менее 18 граждан, у которых диагностировали кишечную инфекцию. Все они сообщили, что покупали еду в «Жизньмарте». Проблемные поставщики были оперативно выявлены, сотрудничество с ними прекращено, материалы переданы в суд.
Ни один магазин франшизы закрыт не был. Сейчас там закончена санитарная обработка помещений. По последним данным РПН, проверки продолжаются в отношении 19 поставщиков, 23 магазинов «Жизньмарт» и двух распределительных центров.