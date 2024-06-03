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Глава Иркутска проверил строительство новых городских школ

Отмечено, что работа идет в хорошем темпе согласно графикам.

Источник: Пресс-служба администрации города Иркутска

Глава Иркутска Руслан Болотов посетил строительные площадки новых объектов образования. Речь идет о блоке начальной школы на Севастопольской, учебном блоке школы № 75, а также учреждениях образования на улицах Ярославского и в микрорайоне Союз. Глава города отметил, что работы по возведению зданий набрали хороший темп и следуют установленным графикам. Об этом сообщает WEACOM со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

— Есть вопросы к работе над блоком школы № 53, важно ускорить темпы, но подрядчик заверил, что к середине июля строительные работы будут завершены, как и благоустройство прилегающей территории, — отметил Болотов.

Общеобразовательное учреждение на Ярославского готово более чем на 20 процентов. У школы будет девять блоков, их возведение ведется одновременно. Здание рассчитано на 1550 мест, его появление станет началом развития целого микрорайона.

Школа в микрорайоне Союз предусматривает 12225 мест для учащихся, на данный момент на стройке подготовили котлованы для четырех из восьми предусмотренных блоков, обустроено свайное поле и установлены фундаментные плиты. Что касается школы № 75, то ее готовность на сегодня составляет более 35 процентов и закончить строительство планируют до конца этого года.

строительство