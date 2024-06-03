Глава Иркутска проверил строительство новых городских школ

Школа в микрорайоне Союз предусматривает 12225 мест для учащихся, на данный момент на стройке подготовили котлованы для четырех из восьми предусмотренных блоков, обустроено свайное поле и установлены фундаментные плиты. Что касается школы № 75, то ее готовность на сегодня составляет более 35 процентов и закончить строительство планируют до конца этого года.