В Уфе завершается ремонт Дёмского шоссе.

Ремонт оживленного участка дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» близится к завершению. По данным мэрии Уфы, в прошлые выходные дни дорожники на Дёмском шоссе были заняты укладкой асфальтобетонного покрытия. В частности, они произвели укладку порядка 2000 т асфальтобетонной смеси на площади 16 500 кв. м по направлению из Дёмы в Уфу.
Для сокращения сроков ремонта работы велись одновременно по двум полосам. Для этого временно было перекрыто движение по проезжей части в сторону города. В эти дни на объекте было задействовано более 20 дорожных рабочих и порядка 30 единиц техники. Скоро городские службы нанесут там горизонтальную разметку с помощью износоустойчивого термопластика.