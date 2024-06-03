В Уфе завершается ремонт Дёмского шоссе.

Ремонт оживленного участка дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» близится к завершению. По данным мэрии Уфы, в прошлые выходные дни дорожники на Дёмском шоссе были заняты укладкой асфальтобетонного покрытия. В частности, они произвели укладку порядка 2000 т асфальтобетонной смеси на площади 16 500 кв. м по направлению из Дёмы в Уфу.