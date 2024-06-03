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В омский тариф на электричество необоснованно включили почти миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба требует исключить эту сумму, однако тариф для населения в любом случае не изменится.

Источник: Om1.ru

Федеральная антимонопольная служба приказала Региональной энергетической комиссии Омской области исключить из тарифов на электроэнергию 913 миллионов рублей. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ФАС.

По мнению антимонопольщиков, сумма почти в миллиард рублей была включена в тарифы необоснованно. Кроме того, по результатам проверки омская РЭК получила ещё пять предписаний, касающихся тарифов на электричество и вывоз мусора, а также поручение проанализировать экономическую обоснованность учтённых расходов на сумму ещё в 13,5 миллиарда.

Указанные средства, по информации ТАСС, были заложены в тарифы сразу нескольких компаний ещё в 18−20 годах. Их исключение приведёт к изменению тарифов, однако для простых омичей стоимость электричества останется прежней: тарифы для населения относятся к числу дотируемых, то есть они заведомо ниже рыночных.