В омский тариф на электричество необоснованно включили почти миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба приказала Региональной энергетической комиссии Омской области исключить из тарифов на электроэнергию 913 миллионов рублей. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ФАС.
По мнению антимонопольщиков, сумма почти в миллиард рублей была включена в тарифы необоснованно. Кроме того, по результатам проверки омская РЭК получила ещё пять предписаний, касающихся тарифов на электричество и вывоз мусора, а также поручение проанализировать экономическую обоснованность учтённых расходов на сумму ещё в 13,5 миллиарда.
Указанные средства, по информации ТАСС, были заложены в тарифы сразу нескольких компаний ещё в 18−20 годах. Их исключение приведёт к изменению тарифов, однако для простых омичей стоимость электричества останется прежней: тарифы для населения относятся к числу дотируемых, то есть они заведомо ниже рыночных.