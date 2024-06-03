В омский тариф на электричество необоснованно включили почти миллиард рублей

По мнению антимонопольщиков, сумма почти в миллиард рублей была включена в тарифы необоснованно. Кроме того, по результатам проверки омская РЭК получила ещё пять предписаний, касающихся тарифов на электричество и вывоз мусора, а также поручение проанализировать экономическую обоснованность учтённых расходов на сумму ещё в 13,5 миллиарда.