Пермская судоверфь планирует построить новое круизное судно

Вчера, накануне запуска электрокатамарана «Экоходъ 2» по маршруту Пермь — Закамск, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание рабочей группы по развитию водного транспорта в регионе. «В этом году начнем строительство нового круизного судна “Байкал” — на базе судоверфи соберем его каркас», — сообщил глава Прикамья в телеграм-канале.
Гибридное круизное судно речного класса М-ПР 2,5 «Байкал» имеет длину 54,6 м, Ширину — 14,6 м. Борт рассчитан на 44 пассажира. Крейсерская скорость составляет 20 км/ч. Автономность плавания — 7 суток.
Отмечается также, что в планах — обустроить причалы в Оханске, Краснокамске, Соликамске и Осе до 2026 года. В музее «Хохловка» уже ведутся работы по установке модульных причалов для круизных судов.