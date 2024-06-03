После майских заморозков в Волгоградской области пересеют 5% пострадавших полей

Глава региона отметил, что в плановом порядке сельхозпроизводители в регионе получают господдержку (и это не связано с заморозками). С начала года в Волгоградской области на поддержку сельскохозяйственной отрасли направили около 1,5 млрд рублей. Те же аграрии, чьи посевы пострадали от непогоды, отдельно получат страховые выплаты.