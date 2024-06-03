После майских заморозков в Волгоградской области пересеют 5% пострадавших полей

3 июня традиционную понедельничную планерку волгоградский губернатор посвятил завершению весеннего сева и обсуждению последствий аномальных ночных майских заморозков, убивших часть будущего урожая в регионе. 5% пострадавших площадей решили пересеять, а аграрии продолжат получать поддержку, сообщили по итогам оперативного совещания в администрации Волгоградской области.
— В настоящее время работы по пересеву находятся в завершающей стадии: засеваются в основном кукуруза, подсолнечник, соя и кормовые культуры. Под замещающий сев задействуют паровые поля с достаточным запасом влаги, — рассказал губернатор Андрей Бочаров. По его данным, яровой сев уже провели на площади порядка 1,6 млн га.
Глава региона отметил, что в плановом порядке сельхозпроизводители в регионе получают господдержку (и это не связано с заморозками). С начала года в Волгоградской области на поддержку сельскохозяйственной отрасли направили около 1,5 млрд рублей. Те же аграрии, чьи посевы пострадали от непогоды, отдельно получат страховые выплаты.
Губернатор поставил задачи защитить будущий урожай от вредителей, пристально следить за саранчой, готовиться к уборке урожая, уделить внимание пожарной безопасности на складах и зернохранилищах, обеспечив продовольственную безопасность области.