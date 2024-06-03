В Волгоградской области молодым мамам предоставляют выплаты на первенца

Как сообщает администрация Волгоградской области, для оформления выплаты необходим минимальный пакет документов. В число требований вошли российское гражданство и постоянная прописка на территории региона.
Получить более подробную консультацию или подать заявление можно в МФЦ или центре соцзащиты по месту жительства. Средства, которые поступают на следующий месяц после подачи заявления, можно направить на любые цели.
Отметим, выплата была введена в качестве стимулирующего механизма по инициативе губернатора Андрея Бочарова с 2017 года. За это время пособие получили 17,5 тыс. волгоградок, выплата индексируется в рамках нацпроекта «Демография».
Также в Волгоградской области предоставляется единовременное пособие на второго ребенка, если первый не достиг 3-летнего возраста. Размер выплаты составляет 61,1 тыс. рублей. На территории региона еще действует родительский капитал при рождении третьего ребенка, он составляет 85 645 рублей.