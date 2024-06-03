В Башкирии официально приняты новые тарифы на проезд в автобусах.

В Башкирии утверждена новая стоимость проезда в маршрутных автобусах. Согласно постановлению Госкомитета Республики Башкортостан по тарифам, поездка на автобусе будет стоить 41 рубль при оплате наличными или банковской картой и 34 рубля — по транспортной карте «Алга».
Стоимость проезда в экспрессных, полуэкспрессных и специальных автобусных маршрутах устанавливается в размере 50 рублей.
В пригородном и междугородном сообщении стоимость проезда одного пассажира устанавливается в расчете 4,1 рубля за один километр пути, провоз багажа будет стоить 33 рубля.
Предыдущее преобразование тарифов для регулярных перевозок по регулируемым маршрутам было внесено два года назад, в апреле 2022 года.
Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ, изменение стоимости проезда в автобусах — вынужденная мера, связанная с ростом себестоимости перевозок. По данным Росстата, в 2023 году инфляция в нашей стране составила 7,42%. Цены на дизельное топливо с 2022 года выросли примерно на 20%, а на газ — почти на 12%. Запчасти к автобусам за два года подорожали на 80%, автошины — на 50%.