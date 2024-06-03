Доллар подешевел в понедельник

По итогам торгов наибольшее падение среди зарубежных валют продемонстрировал «американец», он подешевел на 0,46%. За одного «Вашингтона» теперь просят на бирже 3,19 белорусских рубля.
Юань также сдал позиции, он потерял в цене 0,44%, покупателю 10 юаней обойдутся в 4,39 белорусских рубля. Российская валюта, наоборот, укрепилась и выросла на 0,22%. Приобрести на бирже ее можно за 3,57 белорусских рубля.
Евро в понедельник не торговался.
По итогам торгов стоимость валют поменяли банки и обменники. Купить ее в них, как правило, можно дороже, чем на биржевых торгах. Причина в том, что на курс оказывает влияние множество факторов, в том числе спрос, а он может меняться в течение дня.
Европейскую валюту можно купить в среднем за 3,50 белорусских рубля, покупают евро банки по 3,46 белорусских рубля. Доллар в обменниках готовы отдать в среднем за 3,20 белорусских рубля, приобретают — по 3,18.
Что касается российских рублей, то 100 единиц продаются банками по 3,56 белорусских, сдать валюту РФ можно по 3,53.