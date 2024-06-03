На Дону транспортную карту можно будет пополнять удалённо без комиссии

Транспортные карты «Простор» в Ростове и Ростовской области начиная с пятого июня можно будет пополнять без комиссии удалённо. Раньше для этого нужно было или ехать в офис оператора системы, или искать по городу терминалы зелёного цвета. Через приложение нужно было платить комиссию. Теперь можно переводить деньги через СБП в приложении транспортных карт.
Напомним, стоимость проезда в автобусах Ростова при оплате транспортными картами стоит 34 рубля, при оплате банковскими картами — 36 рублей, а при оплате наличными — 39 рублей. В троллейбусах и трамваях Ростова проезд стоит 34 рубля независимо от способа оплаты.
Ранее ростовчанам предложили проголосовать за изменение схем маршрутов №№ 35, 42.