На Дону транспортную карту можно будет пополнять удалённо без комиссии

Транспортные карты «Простор» в Ростове и Ростовской области начиная с пятого июня можно будет пополнять без комиссии удалённо. Раньше для этого нужно было или ехать в офис оператора системы, или искать по городу терминалы зелёного цвета. Через приложение нужно было платить комиссию. Теперь можно переводить деньги через СБП в приложении транспортных карт.