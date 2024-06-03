В Узбекистане мусульманам предписали воздержаться от использования биткоинов и прочей криптовалюты

Центр Фетв аргументировал это следующим образом:
- цена криптовалюты резко колеблется, что создает при ее использовании элементы азартных игр, запрещенных шариатом;
- выпуск денег — право и обязанность государства, межгосударственная распределенная валюта не приветствуется шариатом;
- деньги должны приниматься всеми, каждый человек должен иметь возможность свободно пользоваться ими — криптовалюта не отвечает этому требованию;
- криптовалюта не имеет определенного будущего, ее цена все время меняется, что делает ее недопустимой для применения;
- существует большой риск мошенничества при использовании криптовалюты, что также делает ее использование нежелательным.
Мусульманам предлагается воздерживаться от использования криптовалюты до тех пор, пока сохраняются ее отрицательные свойства.