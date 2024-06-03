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В Узбекистане мусульманам предписали воздержаться от использования биткоинов и прочей криптовалюты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Центр Фетв при Управлении мусульман Узбекистана отнес использование криптовалюты к нежелательным деяниям, не одобряемым шариатом, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Центр Фетв аргументировал это следующим образом:

  • цена криптовалюты резко колеблется, что создает при ее использовании элементы азартных игр, запрещенных шариатом;
  • выпуск денег — право и обязанность государства, межгосударственная распределенная валюта не приветствуется шариатом;
  • деньги должны приниматься всеми, каждый человек должен иметь возможность свободно пользоваться ими — криптовалюта не отвечает этому требованию;
  • криптовалюта не имеет определенного будущего, ее цена все время меняется, что делает ее недопустимой для применения;
  • существует большой риск мошенничества при использовании криптовалюты, что также делает ее использование нежелательным.

Мусульманам предлагается воздерживаться от использования криптовалюты до тех пор, пока сохраняются ее отрицательные свойства.

экономика