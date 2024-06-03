Хотите верьте, хотите нет. Какие прогнозы ПМЭФ-2023 сбылись, а какие не оправдались

Об актуальности проекта ВСМ Москва — Петербург на ПМЭФ-2023 заявил генеральный директор-председатель правления РЖД Олег Белозеров. «Вложения более триллиона, но модель крайне интересна. Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ВСМ был. <…> Сейчас время такие проекты реализовывать, они хорошо укладываются сейчас в финансовую модель», — сказал он.