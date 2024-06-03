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В Перми могут восстановить суда на подводных крыльях «Метеор»

В Перми прорабатывается вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор». Как сообщает пресс-служба городской администрации, этими планами в ходе рабочей группы по развитию водного транспорта 2 июня поделился министр транспорта Сергей Вешняков.

Источник: Коммерсантъ

Глава ведомства отметил также, что кроме вопроса о возрождении «Метеора» в планах есть модернизация и установка дебаркадеров на реке Каме.

«Метеор» — массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях. Производились до 2007 года, затем некоторые из суден прошли модернизацию. Уже в 2021—2022 годах в России были спущены на воду новые модели «Метеор 120Р» и «Метеор 2020».

В советское время на реках Прикамья работали три судна на подводных крыльях: «Ракета», «Метеор» и «Восход». Первый среди такого сегмента теплоход «Ракета-5» появился на Каме летом 1960 года. Он работал на линии «Пермь — Закамск».