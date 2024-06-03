В Перми могут восстановить суда на подводных крыльях «Метеор»

«Метеор» — массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях. Производились до 2007 года, затем некоторые из суден прошли модернизацию. Уже в 2021—2022 годах в России были спущены на воду новые модели «Метеор 120Р» и «Метеор 2020».