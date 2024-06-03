Глава ПМР рассказал о притоке туристов из Молдавии в республике

«Очень много туристов приезжает к нам на мероприятия. Я, кстати, разговаривал с людьми, которые к нам приезжают, в частности, из Молдовы. И знаете, что они говорят, то, что красиво, что у нас парки, для детей организован отдых, хороший общепит, это да, вопросов нет. Они еще приезжают за общением и за тем социумом, который у них потерян. Социум в правопреемственности от Советского Союза, от Молдавской ССР, от стабильного времени», — сказал Красносельский в ходе селекторного совещания с руководителями органов госвласти и управления.