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«Шәп булган бу»: Минниханов оценил новый жилкомплекс в Иннополисе

Раис Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил новый жилой комплекс «Квартал Ю», созданный в Иннополисе.

Источник: телеграм-канал Раиса РТ

В своем телеграм-канале он поделился фотографиями с поездки.

«Посетили сегодня в Иннополисе технопарк в сфере высоких технологий, посмотрели производства компаний-резидентов. В Иннополисе создаются новые рабочие места и все условия для комфортной жизни! Оценили новый жилой комплекс “Квартал Ю”. Шәп булган бу! (Получилось здорово! — перевод с татарского)», — написал руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов дал старт работе крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных.

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