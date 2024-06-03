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Банк России выпустил в оборот «трехрублевку» в честь 450-летнего юбилея Уфы

ЦБ выпустил особую монету в честь 450-летнего юбилея Уфы.

Источник: cbr.ru

Сегодня, 3 июня, Банк России выпускает в обращение серебряную трехрублевую монету «450-летие основания г. Уфы». Об этом рассказала пресс-служба ЦБ.

Монет имеет круглую форму, ее диаметр — 39 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма, проба сплава — 925. С лицевой и оборотной стороны по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне изображен государственный герб России, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ» и дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной — герб столицы Башкирии и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади. В рельефе — памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову, а внизу — рельефная надпись «УФА 450». В верхней и нижней частях «трехрублевки» — элементы орнамента, выполненные в рельефе и лазерным матированием.

Боковая поверхность монеты — рифленая. Она изготовлена качеством «пруф». Тираж составил три тысячи штук.

В Банке России отмечают, что новой монетой вполне себе законно расплачиваться в России, где бы то ни было.

— Монета обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — заявили в ЦБ РФ.