Банк России выпустил в оборот «трехрублевку» в честь 450-летнего юбилея Уфы

На оборотной — герб столицы Башкирии и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади. В рельефе — памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову, а внизу — рельефная надпись «УФА 450». В верхней и нижней частях «трехрублевки» — элементы орнамента, выполненные в рельефе и лазерным матированием.