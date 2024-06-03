Подорожают и вода, и отопление: Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Петербурге с 1 июля

С 1 июля снова вырастут тарифы на коммунальные услуги. Жителям города давали передышку — ценники на воду, газ и прочие блага не пересматривали полтора года, с 1 декабря 2022 года. В ходе новой индексации плата за «коммуналку» раздобреет максимум на 9,4 процента, и то при условии, что рост тарифов традиционно сдерживают. Правительство РФ устанавливало для Петербурга предельный индекс больше. Если бы город ему последовал, то ЖКУ стали бы затратнее на 9,8 процента.
В городском Комитете по тарифам пообещали про новые ценники петербуржцам напомнить ближе к июлю. Однако на сколько подорожает та или иная услуга, уже известно — решения по индексации ЖКУ с 1 июля приняты еще в декабре 2023 года.
— Водоснабжение и водоотведение подорожают на 8,7 процента, электроснабжение — на 8,6 процента, теплоснабжение — на 9,8 процента, газоснабжение — на 8,3 процента, обращение с ТКО — на 7 процентов, — уточнили SPB.KP.RU в комитете.
Вырастет и плата за содержание жилого помещения. За услуги ТСЖ или УК по управлению домом, обслуживание и ремонт общего имущества, расходы воды и электричества на общие нужды мы станем платить на 5,4 процента больше. Но повышенная плата коснется не всех горожан, а только нанимателей государственного жилья и собственников квартир, которые ни о чем не договорились на общем собрании. Жильцы ежегодно собираются, чтобы обсудить и установить ценники на общие заботы. Если собраться не вышло или жильцы перессорились и не пришли к единому мнению, базовые ценники установит Комитет по тарифам.
БЫЛО — СТАЛО.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Очередной район Петербурга перейдет на единую квитанцию за ЖКУ с июня. Впервые большой общий квиток за воду, газ, вывоз мусора и прочие коммунальные услуги получат жители Невского района, первые в этом году. Правда, речь идет пока только о многоквартирных домах под управлением ЖКС № 1 и 2, ЖКС «Монолит». «Розовая» квитанция в эти дома больше не прилетит.
— Все долги по «розовой» квитанции будут разбиты по поставщикам услуг в новой квитанции и включены в сумму к оплате. — уточнили в пресс-службе ЕИРЦ. — Все услуги автоматически перенесутся в один личный кабинет на сайте расчетного центра. В нем можно отслеживать все счета, оплачивать их и передавать показания приборов учета.
На единый квиток перешли уже 12 районов города, своей очереди ждут только Кронштадтский, Колпинский, Курортный и Пушкинский районы.