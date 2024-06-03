Подорожают и вода, и отопление: Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Петербурге с 1 июля

Вырастет и плата за содержание жилого помещения. За услуги ТСЖ или УК по управлению домом, обслуживание и ремонт общего имущества, расходы воды и электричества на общие нужды мы станем платить на 5,4 процента больше. Но повышенная плата коснется не всех горожан, а только нанимателей государственного жилья и собственников квартир, которые ни о чем не договорились на общем собрании. Жильцы ежегодно собираются, чтобы обсудить и установить ценники на общие заботы. Если собраться не вышло или жильцы перессорились и не пришли к единому мнению, базовые ценники установит Комитет по тарифам.