В Петербурге появится новая транспортная развязка на Поклонной горе. Проект уже одобрен

Строительство пройдет в два этапа: сначала будет построен тоннельный переход в створе Поклонногорской улицы и Северного проспекта для движения автотранспорта в двух направлениях, затем возведут тоннельные переходы в створе проспекта Энгельса и Северного проспекта, проспектов Энгельса и Тореза и построят развязку на пересечении проспекта Энгельса и Выборгского шоссе. Трамвайные пути на этом участке будут переустроены. Проектом предусмотрено и переустройство части остановок общественного транспорта.