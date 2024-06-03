Минниханов осмотрел первые дома нового комплекса «Квартал Ю» в Иннополисе

«Реализация данного проекта позволит обеспечить комфортным жильем более 8,5 тыс. новых жителей Иннополиса», — отметили в пресс-службе руководителя республики.
Минниханов посетил квартиры, подземную парковку и оценил благоустройство прилегающей территории. Проект нового жилкомплекса включает 11 очередей строительства общей площадью 406 тыс. кв. метров. На сегодня завершено строительство первой очереди (37,4 тыс. кв. метров).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов дал старт работе крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных.